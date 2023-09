(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il Comitato per, con il Patrocinio del Comune diBorromeo, in collaborazione con Amici die ProBorromeo ASD, invitano la cittadinanza a partecipare

Roberto, esperto di food ed ex Ispettore Guida Michelin e la quotata chef Orazia Danieli ... Tanti gli appuntamenti dedicati al pubblico anche nei giorni seguenti:7 pomeriggio a Riva ...... Tommasoa capo di Engineering & Infrastructure Project, viene da Autostrade per coordinare i grandi progetti come il raddoppio dell'Acquedotto dele la possibilità realizzazione del ...... Tommasoa capo di Engineering & Infrastructure Project, viene da Autostrade per coordinare i grandi progetti come il raddoppio dell'Acquedotto dele la possibilità realizzazione del ...... con brevi pit - stop a Desenzano, Sirmione,, Lazise, Bardolino e Garda. Nella giornata digli approdi sono poi stati a Brenzone (dove è arrivato intorno alle 14), Malcesine (16.30 ...

Peschiera, sabato 16 e domenica 17 si terrà la 40° Festa di Linate 7giorni

Valle del Peschiera, scattano gli allenamenti. Foto. Sabato primo test in Abruzzo ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è annegato nelle acque del lago a Peschiera del Garda. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati allertati perché il bambino, caduto in acqua nei pressi di ...Torna, a partire da sabato 23 settembre, l’appuntamento con le quattro passeggiate patrimoniali a cura di Luca Silingardi, dedicate ai parchi storici di Sassuolo: il Parco Ducale e il Parco Vistarino.I due rappresentanti della San Gottardo in finale non hanno lasciato chance agli esperti Giannuzzi e Garlaschi ...