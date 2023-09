Perché siamo qui Putin-Kim Jong-un | sfida totale all' Occidente

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono iniziati al cosmodromo di Vostochny i colloqui fra il presidente russo Vladimire il leader nordcoreano Kim-Un. Secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, alle discussioni partecipano anche i ministri russi degli Esteri Serghei Lavrov e della Difesa Serghei Shoigu, oltre ai vice primi ministri Marat Khusnullin e Alexey Overchuk, al vice primo ministro e ministro dell'Industria della Federazione Russa Denis Manturov, al ministro dei Trasporti Vitaly Savelyev e a quello delle risorse naturali Alexander Kozlov, che ieri ha accolto Kim al suo arrivo in treno sul territorio russo. In precedenza è stato riferito che i leader si incontrano alla presenza dei membri delle rispettive delegazioni e, se necessario, continueranno in formato bilaterale. Della delegazione russa fa parte anche il portavoce del presidente Dmitry Peskov. ...