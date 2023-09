Perché per Apple sembra fondamentale essere carbon neutral

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La sostenibilità digitale è un elemento che si ripropone sempre di più nelle grandi aziende tecnologiche. Anche– come Giornalettismo ha evidenziato sempre più spesso nell’ultimo periodo – una sfida che possa prevedere un serio approccio al risparmio energetico nell’ottica del contrasto al cambiamento climatico non può non prevedere l’estensione di buone pratiche anche ad aziende che, ormai, realizzano i prodotti maggiormente di consumo, come i device tecnologici. È in questa ottica che si configura la scelta didi dare un concreto contributo all’ambiente, attraverso l’estensione del principio dellaity a tutti i suoi prodotti entro il 2030. L’azienda di Cupertino, impegnata ieri nell’Event 2023 (quello che ha dato i natali, tra le altre cose, all’iPhone 15 e ...