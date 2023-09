Perché la seconda vittoria dei Måneskin ai VMA è importante | ma come la commenta il NYT lo è anche di più

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023)si poteva sperare, ma non era del tutto prevedibile, ice l'hanno fatta di nuovo. Con **The Loneliest **hanno vinto ai VMA 2023 il premio Best Rock, dopo aver conquistato 12 mesi prima con I Wanna Be Your Slave quello per il miglior video rock alternativo nella stessa competizione. Gioia infinita per la band di Rush! al proprio secondo anno da rockstar mondiale. Una gioia che cresce quando si legge il commento che fornisce della cosa il New York Times. Non si tratta di un articolo di pura attualità, ma un long-form, a nemmeno 8 mesi da un ritratto che partiva dalla loro influenza musicale, ma soprattutto fashion. Il nuovo profilo della band apre con una domanda “esistenziale” non indifferente: isono l'ultima Rock Band? Una frase chiusa da un punto interrogativo che, visto il tornare su di loro, sembra ...