Perché la destra è come i pedalò | dalla Gruber | il delirio di Pierluigi Bersani

(Di mercoledì 13 settembre 2023) In questo mondo così fluido, chi ha bisogno di certezze ha una sola via d'uscita: aspettare metà settembre e sintonizzarsi su La7, dopo il tg, sperando sia già ricominciato Otto e mezzo. Ed eccola, Lilli, con la partenza di Myrta Merlino l'unica regina della rete. Rassicurante, nella sua algida conduzione. Un corroborante brodino condito con i soliti ingredienti: sapide polemiche contro il governo, grasse critiche a Giorgia Meloni, una nota di acidità garantita dagli interventi repentini suoi e degli ospiti di sinistra, ovviamente. L'onore e l'onere di aprire le danze della nuova stagione è toccato a Pier Luigi, ormai grande vecchio del Pd. «Queste uscite contro l'Europa sono clamorose sgrammaticature, non hanno la dignità di una critica- scandisce prendendo le difese dell'amico Gentiloni -. È un governo che un giorno fa il ...

Vedi Anche Governo, Schlein: 'Lasceglie un nemico al giorno ma non dà risposte agli ... Ciò accadeil Governo da due anni sta continuando ad impedire le sottoscrizioni attraverso firma ...... al governo si apre una crepa significativa che è destinata ad allargarsi,Salvini utilizzerà costantemente il fenomeno dell'immigrazione per mettere sempre più in difficoltà aMeloni". ...... abbiamo ritenuto di non frammentare lo schieramento che si oppone allae appoggiare la candidatura di Marco Cappato". È noto che i dem monzesi avrebbero preferito un'altra scelta,in ...Sonego ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla gambae non si è ... La situazione non è cambiata nel secondo parziale,il canadese ha continuato a spingere con ...

Lucio Battisti, venticinque anni senza un genio. Ecco perché non era di destra la Repubblica