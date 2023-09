Perché il nuovo iOS 17 ha alzato i livelli di sicurezza nella navigazione privata in Safari

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’occasione dell’Apple Event del 12 settembre è stata utile non soltanto per la presentazione dei nuovi device della Apple (tra cui l’iPhone 15 o l’Apple Watch series 9), ma anche per illustrare quali saranno le nuove caratteristiche del sistema operativo iOS17 che sarà presente di serie sugli smartphone di ultimissima generazione della casa di Cupertino. Vi abbiamo già raccontato di come, nonostante la presentazione di iOS 17 fosse imminente, Apple ha dovuto recentemente aggiornare la precedente versione del sistema operativo, per risolvere un flaw che aveva messo a dura prova ladei dispositivi: la vulnerabilità, infatti, era stata “sfruttata” da uno spyware di NSO Group che, attraverso questa porta d’accesso, poteva in qualche modo penetrare nei dispositivi Apple. Va da sé, dunque, che ilsistema operativo abbia un occhio di riguardo ...