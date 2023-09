Perché giuste politiche climatiche sono un fattore di competitività Scrive Marieni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con le elezioni alle porte, la politica climatica dell’Ue si trova di fronte a venti contrari. Il Green Deal è accusato di aver deindustrializzato l’Europa. Al contrario, è la chiave della sua. Ne è convinta la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La deindustrializzazione dipende piuttosto dall’alto costo della dipendenza dai combustibili fossili. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, il consumo di combustibili fossili raggiungerà il picco in questo decennio. Il gigante cinese dell’energia Sinopec ha annunciato che il picco della domanda di benzina è già stato superato. Dal prossimo anno la domanda inizierà a diminuire. È un passo storico che segna “l’inizio della fine dell’era fossile”,oggi il direttore dell’Aie sul Financial Times. Nel 2020 ero giunta alla stessa conclusione mettendo in fila i ...

