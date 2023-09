Perché Bonucci fa causa alla Juventus? La lettera della moglie e la richiesta di risarcimento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non è ancora finita la partita tra Leonardoe la. Nonostante il trasferimento all’Union Berlino, l’ex capitano bianconero ha intenzione di rivalersi sul club facendogli. A seguito del trattamento ricevuto nel precampionato, in cui non si è potuto allenare con il gruppoprima squadra nonostante una doppiaformale di reintegro (respinte d),intende ora chiedere un. Il difensore ritiene infatti di aver subito dei danni di immagine e professionali non avendo potuto allenarsi in maniera adeguata. L’obiettivo non è però di natura economica: l’eventualeverrà infatti devoluto in beneficenza a Live Onlus e Neuroland. Tutta la Serie A TIM è ...

Perché Bonucci fa causa alla Juve (con l'eventuale risarcimento in beneficenza) La Gazzetta dello Sport