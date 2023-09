Perché a Jamie Dimon non piacciono le nuove regole sulle banche Usa

(Di mercoledì 13 settembre 2023)non è di quelli che le manda a dire. Se poi ci si mette anche il fatto che si parla di un peso massimo della finanza americana, il presidente e ceo di Jp Morgan, primo istituto statunitense, allora la presa di posizione diventa decisamente non trascurabile. Ai banchieri a stelle e strisce sembra non piacere più di tanto la riforma del sistema del credito voluta dai democratici e messa a terra dai regolatori che prevede, tra le altre cose,più rigide sul capitale delle. Una riforma, quasi inutile ripeterlo, nata sull’onda emotiva del crack della Silicon Valley Bank, otto mesi fa. Intervenendo a una conferenza stampa a New York,ha criticato lepiù rigide sui patrimoni, proposte dalle autorità di regolamentazione statunitensi, accusandole di indurre ...

... eletta da sempre la 'più accattivante'particolare, a quasi 50 anni Kate Moss inizia a ... Kate ha sposato un altro personaggio del mondo musicale, il chitarrista dei The KillsHince. ...... che Ana accetta di incontrare al suo posto il miliardario Christian Grey (Dornan ). Tra i ...i suoi impegni erano troppi e lui non era in grado di star dietro a tutto. Come si legge sul ...Ferrier (Dornan), che sta affrontando il PTSD dalla guerra, e l'irascibile chef Maxime che ... Assassinio sul Nilo: cosa cambia (e) nel film di Kenneth Branagh Una serata per i morti (e per ...La resilienza Usa non durerà anniDimon di JP Morgan ha spiegato che, sebbene l'economia ... leggi anchel'arrivo di una recessione negli USA è sempre più certo "Le aziende si sentono ...

Per Jamie Dimon gli USA potrebbero ancora andare in recessione Cryptonomist