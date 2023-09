“Per carità | fermati” Choc al GF | afferra il coltello all’improvviso ed è subito terrore nella Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il nuovo Grande Fratello è iniziato. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha presentato i 15 concorrenti tra vip e nip che abiteranno lanei prossimi mesi. Probabilmente se ne aggiungeranno altri ma il gruppo sembra già ben consolidato nonostante nessuno si conoscesse. Una cosa, però, la maggior parte di loro la tiene bene a mente: evitare volgarità e siparietti trash. Le nuove regole dettate da Pier Silvio Berlusconi, ribadite dal conduttore in apertura di puntata, hanno investito anche il cast. E sono state sulla bocca di molti per tutta l’estate. Poi il cast è stato svelato e più di metà dei concorrenti, almeno per ora, sono “persone semplici”, con una “vita normale”. “Sobrietà e rispetto”, ha detto Alfonso Signorini Durante la prima puntata del GF, sono le parole d’ordine. Peccato che, anche se non certo per colpa sua o della regia che non ha fatto in tempo a ...