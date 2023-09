(Di mercoledì 13 settembre 2023) La seconda tappa del, competizione valida per ilin programma a, in Spagna, dal 28 settembre al 1° ottobre, vedrà al via tre: sono statiAlessandro Colasanti (Carabinieri), Gianluca Micozzi (Esercito) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Giovedì 28 settembre si terranno le qualificazioni, venerdì 29 si disputerà ilround di scherma in vista delle semifinali, che si svolgeranno sabato 30, infine domenica 1° ottobre andrà in scena la finale: va ricordato che l’Italia tenterà di sfruttare ilper staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini. Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ...

DELL'ITALIAMODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Calendario Mondialimoderno Bath 2023 (in grassetto le gare che assegnano le medaglie) LUNEDI' 21 ...Mondialimoderno Bath 2023, il calendario delle gare 21 agosto: Ranking Round Staffetta femminile e Staffetta maschile 22 agosto: Staffetta femminile e Staffetta maschile (equitazione, ...DELL'ITALIAMODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Calendario Mondialimoderno Bath 2023 (in grassetto le gare che assegnano le medaglie) LUNEDI' 21 ...Mondialimoderno Bath 2023, il calendario delle gare 21 agosto: Ranking Round Staffetta femminile e Staffetta maschile 22 agosto: Staffetta femminile e Staffetta maschile (equitazione, ...

Pentathlon, i convocati dell'Italia per il Challenger Spain Madrid 2023: tre azzurri alla ricerca di punti per il ranking olimpico OA Sport

UIPM Pentathlon Challenger - Madrid (ESP) 26 Settembre - 2 ... Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Da giovedì 14 a lunedì 18 settembre si terrà a Rio de Janeiro, in Brasile, la tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno: si tratta del sesto ed ultimo appuntamento stagionale del massimo circui ...E’ stata definita la squadra azzurra che da sabato prossimo, 9 settembre, sarà impegnata ad Heraklion nei Mediterranean Beach Games 2023. L’Italia si presenterà sull’isola di Creta con 102 atleti, 44 ...La seconda tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in programma a Madrid, in Spagna, dal 28 settembre al 1° ottobre, vedrà al via tre azzurri: sono stati convocati ...