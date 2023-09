Pd Napoli | “Vivo apprezzamento per la nomina di Gratteri a Capo della Procura della Repubblica di Napoli”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dichiarazione stampa di Giuseppe Annunziata – Segretario metropolitano del Dp – e Luigi Monaco responsabile giustizia PD“Il Partito Democratico diesprimeper ladi Nicoladi. L’indicazione del Csm avviene in un momento particolarmente delicatolotta alla criminalità organizzata, nella quale è necessario coordinare gli sforzi per assestare una spallata forte allo strapotere dei clan e assicurare tranquillità alla parte onesta...

È Nicola Gratteri, 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia. Il posto di procuratore ...