Pazienza si presenta | “Voglio essere l’uomo del destino”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ un giorno un po’ triste – afferma Giorgio Perinetti – Ringrazio Rastelli insieme al suo staff, la conferma fu determinata nel giorno del primo colloquio con la famiglia D’Agostino da parte mia. Ho voluto che si desse continuità nonostante un’annata poco positiva. Abbiamo cercato diveloci nella costruzione della squadra. L’esonero dopo due giornate puòpesante, ma ci sono momenti in cui bisogna intervenire.negli anni ha dimostrato tanto, più dell’Avellino. Abbiamo avuto subito la disponibilità da parte sua, è facile accostare a me nei giorni scorsi Inzaghi verso il rapporto”. “Siamo felice cheabbia accettato – continua – Avrà il nostro supporto massimo. Apriamo un nuovo capitolo, saremo vicino a lui. Spero che le cose vadano in maniera differente, ...