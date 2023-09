Pattinaggio artistico | le gare degli azzurri in pre-season Avventura in Cina per Rizzo e Guiganard-Fabbri

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La settimana scorsa come sappiamo si è disputato il Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale diche ha aperto la stagione 2023-2024 per la massima categoria. È dunque cominciato il lungo periodo di pre-, ideale per gli atleti al fine di testare i nuovi programmi prima dell’inizio della carovana del circuito Grand Prixprevisto per fine ottobre. Ma quali saranno le principali competizioni che affronteranno gliin questo lasso di tempo? L’evento più vicino è l’Autumn Classic International 2023, secondo appuntamento delle Challenger Series che si svolgerà questa settimana in Canada. In questa occasione assisteremo al debutto di Nikolaj Memola, azzurro che ha trascorso gli ultimi mesi al Toronto Cricket Club di Brian Orser. Prevista la presenza anche di Leia Dozzi e di Pietro ...

L'Assessore allo sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi ha ricevuto, per un saluto e un auspicio, le pattinatrici ferraresi della " Sincrolimpic",sincronizzato : Carlotta ...Ma per non farsi mancar nulla il trainer tranese seguiva contemporaneamente la squadra azzurra died il gruppo di marciatori dei Carabinieri di Bologna. Poi fu la volta del ...... "Bisogna prima di tutto migliore l'esistente con una serie di interventi come la sostituzione del tabellone elettronico e rimettere in funzioni le luci per ildella pista che ...La karateka Carlotta Villa ha consegnato i premi speciali a Lucia Gnali e Giulia Roberti per ile alle atlete di freestyle Cecilia Medda e Lucrezia Morri . Un premio speciale è ...

Pattinaggio artistico, Kagiyama sulla neo allenatrice Kostner: "Ho pensato a lei per migliorare le mie capacità" OA Sport

Quadrifoglio strepitoso ai nazionali Quotidiano Sportivo

Nel Powerlifting, tra le donne, successo per la bellariese Martina Calandrini nei 110 chili. Bene anche il pattinaggio artistico di Misano ...Verde Azzurro è stato organizzato dalla Direzione Nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale Aics Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti ...900 gare disputate tra Cervia, Cesena, Cesenatico, Forlì, Misano Adriatico e Riccione hanno coinvolto circa 5mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori provenienti da tutta Italia ...