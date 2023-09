Partnership tra Intesa Sanpaolo | Homepal e BPER | al via l' agenzia immobiliare di nuova generazione | Con una proposizione “Open Proptech Platform”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Torino, Milano, Modena, 13 settembre 2023 ) - • Dall'esperienza di primari operatori nasce un nuovo concetto di, in grado di servire i propri clienti su tutto il territorio nazionale, attraverso le agenzie proprietarie, i servizi tradizionali e la forte componente tecnologica. • La società sarà aperta alla collaborazione con altre reti e banche, con il concetto di “”. • L'investimento iniziale diBanca sarà pari a 15 milioni di euro, per potenziare servizi e comunicazione. •avrà il 49% dellasocietà, il 34% sarà detenuto dagli attuali soci di, il 17% da. • La guida ...

Lasui modem 5G è stata siglata dopo anni di contenziosi legali legati a questioni di ... riconosciuti comei più efficienti sul mercato. Con il rinnovo dell'accordo, Qualcomm sarà ...... offriamo progetti di integrazione e implementazione, valorizzando la nostra conoscenza dei processi di business, le competenze tecnologiche e lecon i vendor internazionali".le aree ...... raccontando al pubblico come il concetto di democrazia e i suoi pilastri si sono evolutii ... incon la Direzione regionale dei Musei dell'Emilia - Romagna e con il Comune di Lugagnano ...Fervono i preparativi per la due giorni di atleticasport e sociale che animerà la città di Trani nel prossimo fine settimana. Si parte già sabato ... mettendo in evidenza lacon la LILT,...

Al via all’agenzia immobiliare di nuova generazione grazie alla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BP… la Repubblica

Partnership fra Mangopay e Kriya Pagamenti Digitali

La tecnologia medica sta facendo passi da gigante e, grazie all'intelligenza artificiale generativa, le opportunità che si possono sfruttare sono infinite.Made in Italy, il progetto della piattaforma e di Confartigianato, con il patrocinio del MiTur, interesserà il distretto dell’oro di Vicenza, quello ...La partnership è strategica ed ha l’obiettivo di unire la ... gli estrusi di alluminio per la produzione di treni ad alta velocità, creando una fusione tra la forte esperienza italiana in questo campo ...