La commissaria europea Ylva Johansson è stata ripresa mentre lavora a maglia durante il discorso sullo stato dell'Unione della presidente Ursulader Leyen. Non è la prima volta che Johansson viene immortalata mentre lavora con l'uncinetto durante una sessione dell'Europarlamento. Una vera passione per la commissaria che nel 2020 raccontò ...Per questo Ursulader Leyena lungo, strappa applausi, mostra risultati ("oltre il 90% degli orientamenti politici che ho presentato nel 2019 sono diventati misure concrete", azzarda). Ma ...Nella maggioranza si discute del nodo pensioni Sullo stesso argomento:der Leyen mette in "... l'ultima indiscrezione - rivelata oggi dal Corriere della Sera -di una possibile introduzione ...... e che ierider Leyen ha citato - per non restare indietro sui mercati globali. Un segnale su ... la presidente della Commissione lo manda quandodella transizione ecologica: "Sul Green Deal ...

Parla von der Leyen e la commissaria Ue lavora a maglia: Johansson ripresa dalle telecamere Il Fatto Quotidiano

La commissaria Ue lavora a maglia mentre parla Von der Leyen Agenzia askanews

Roma, 13 set. (askanews) - Il discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo di Ursula von der Leyen si è svolto in pieno clima elettorale, ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Nell'ultimo discorso a Strasburgo la presidente della Commissione cala l'asso: l'ex premier italiano preparerà un report sulla competitività Ue. Draghi ...