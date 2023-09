e stelline in una scuola militare di Milano. Il premio Gentleman 2023 è un festival di volti noti del pallone: l'a.d. dell'Inter Beppe Marotta con Dimarco e Asllani, Pessina del Monza, Calabria,...Intanto dal 23 settembre al 1 ottobre la città si trasformerà in un set a cielo aperto e sul tappeto rosso della manifestazione è attesa una vera e propriadi. Tra gli ospiti d'onore l'...... i Video Music Awards della rete musicale americana hanno conosciuto negli anni i loro alti e bassi, ma la cerimonia andata in onda nelle scorse ore è stata animata da unadie da ...E' attesa una parate disul red carpet della 19esima edizione del Lucca Film Festival, kermesse cinematografica, in calendario dal 23 settembre al 1 ottobre. Tra gli ospiti d'onore l'attrice ...

Parata di stelle al Gentleman: con Leao, Calabria e Dimarco è clima derby La Gazzetta dello Sport

Golf, DP World Tour: parata di stelle al BMW PGA Championship, con la Ryder Cup nel mirino OA Sport

Serata speciale con tanti protagonisti della Serie A, da Marotta a Galliani che ricorda Berlusconi. Videomessaggio di Lautaro, impegnato con l’Argentina ...Courtois e Lewandowski sono i calciatori più forti della Liga spagnola in EA Sports FC 24: ecco a voi la classifica ufficiale.Esattamente 10 anni fa, Viktor "Isildur1" Blom vinse il Main Event SCOOP, sconfiggendo in heads up Noah "Exclusive" Boeken ...