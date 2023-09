Papu-bis all’Atalanta? Sfuma la suggestione | “Andrà all’estero”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo la risoluzione del contratto con il Siviglia arrivata l'1 settembre, ilGomez non ha ancora trovato squadra. Sui social e nei bar la discussione si è riaccesa: e se ci fosse un ritorno? Nessuna trattativa, ma una semplice, destinata comunque a rimanere tale. A confermarlo è stato il suo agente Giuseppe Riso, intervistato da Tag24: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano ma piste estere". Insomma, salvo incroci nelle coppe europee, ile l'Atalanta non sono ancora destinati a reincontrarsi. Per ora…