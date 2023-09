Paolo Masella ha un tatuaggio in una zona intima

è stato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che ieri sera ha avuto accesso nella spiatissima Casa di Cinecittà. In tanti hanno notato il suo look e l'atteggiamento ...Ma chi sono e che lavoro fanno gli sconosciuti nella CasaA varcare la porta rossa per primo è stato il 25enne, romano Doc, che nella vita di tutti i giorni fa il ...GF, Anita Olivieri non è single come dice Spunta una segnalazione! I primi concorrenti non vip a entrare nella casa sono stati, Giselda Torresan e Rosy Chin , ai quali si sono ...Le pagelle: voto 10 e lode per il macellaioTra i concorrenti che hanno colpito il pubblico da casa nel corso della prima puntata , c'è ad esempio, macellaio 25enne di Roma. Il ...

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Fanpage.it

Chi è Paolo Masella: anni, fidanzata, Grande Fratello, Instagram Mediaset Infinity

Paolo Masella ha confessato di avere un tatuaggio in una zona particolare del corpo. Ecco dove si trova e cos'è.Ieri sera nella Casa del GF Paolo Masella ha parlato di Napoli, ma ha scatenato delle dure critiche sui social ...Il web è in fermento a causa delle dichiarazioni fatte al Grande Fratello riguardo a Napoli da parte di Paolo Masella, il macellaio di questa nuova edizione del programma di Casa Mediaset.