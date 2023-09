Paolo Masella | chi è il macellaio del Grande Fratello?

Dopo un discorso misogino riguardo alle donne che si baciano al primo appuntamento,, un romano di 25 anni, ha addirittura chiesto ad Alex Schwaze r se aveva intenzione di drogarsi . ...Parliamo di, il macellaio di Roma che, prima di parteciparvi, non ha mai visto una sola puntata del GF . E forse è stato proprio questo a farlo scivolare su una buccia di banana con ...sta facendo parlare di sé per alcuni discorsi affrontati con i suoi compagni del Grande Fratello . Ieri sera, mentre si trovava in giardino, ha spiegato qual è il suo tipo donna ideale: ...è il concorrente del Grande Fratello che sta facendo più discutere in queste ore. Durante un allenamento giornaliero di Alex Schwazer ha fatto una battuta infelice che non è passata ...

Grande Fratello, Paolo Masella nella bufera per alcune dichiarazioni su Napoli: "Una città che non rientra..." ComingSoon.it

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Fanpage.it

Fratello, Paolo Masella ha mentito sul suo lavoro da macellaio Dai social emerge un retroscena. Ecco di cosa si tratta Fratello, per la prima… Leggi ...E’ scoppiata una vera e propria bufera mediatica dopo le parole di Paolo Masella del Grande Fratello. Il macellaio, entrato nell’edizione del reality, ne ha fatta una davvero enorme. Parlando con una ...Mentre Alex Schwazer sii allenava sul tapis roulant è arrivata la gaffe provocatoria di Paolo Masella, uno dei concorrenti Nip del programma ...