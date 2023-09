Paolo Masella al Grande Fratello | tra realtà e controversie sui social media

Tra i nip di questa edizione,, il macellaio 23enne di Roma, ha già fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni su Napoli che hanno provocato una vera bufera sui social. GF,...è entrato nella Casa del Grande Fratello affermando di non aver mai visto una puntata del reality show in vita sua. Il macellaio romano ha anche detto di non avere i social (ma, in molti,..., il macellaio del Grande Fratello , non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato Napoli . La città capoluogo della Campania, custode ...è stato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che ieri sera ha avuto accesso nella spiatissima Casa di Cinecittà. In tanti hanno notato il suo look e l'atteggiamento ...

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Fanpage.it

Gf, la frase di Paolo Masella su Napoli scatena le critiche: cosa ha detto il macellaio romano ilmattino.it

Secondo Paolo Masella, concorrente 25enne del Grande Fratello, una ragazza che ti dà un bacio la prima sera è "facile": il suo discorso fa infuriare i fan.Paolo Masella, macellaio e conoorrente del GF, è finito al centro della bufera per alcune affermazioni su Napoli, che hanno fatto infuriare i napoletani. Ecco cosa è successo!Al Grande Fratello il macellaio Paolo Masella ha fatto delle dichiarazioni sulla città di Napoli che hanno scatenato la polemica sul ...