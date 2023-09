Paolo Masella al Grande Fratello la spara grossa su Napoli | il web insorge

, il macellaio del Grande Fratello , non avrà finora visto mai una puntata del reality, ma a quanto pare non avrà neppure mai visitato Napoli . La città capoluogo della Campania, custode ...è stato il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello che ieri sera ha avuto accesso nella spiatissima Casa di Cinecittà. In tanti hanno notato il suo look e l'atteggiamento ...Ma chi sono e che lavoro fanno gli sconosciuti nella CasaA varcare la porta rossa per primo è stato il 25enne, romano Doc, che nella vita di tutti i giorni fa il ...GF, Anita Olivieri non è single come dice Spunta una segnalazione! I primi concorrenti non vip a entrare nella casa sono stati, Giselda Torresan e Rosy Chin , ai quali si sono ...

Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Fanpage.it

Grande Fratello 2023, il primo dei concorrenti: chi è Paolo Masella Adnkronos

E’ iniziata la nuova edizione del Grande Fratello e già si offende la nostra città. Il programma, che prevedeva una rivoluzione lontano dal trash, partito e la Casa si è popolata con i primi 15 dei 21 ...Durante una chiacchierata con alcuni inquilini, Paolo Masella si è messo a disquisire di cultura artistica d’Italia, rendendosi però autore di un vero e proprio scivolone. Parlando di Napoli, ha ...Prima del suo ingresso nella Casa, Paolo Masella ha dichiarato di non aver mai visto il GF. Ma si smentisce con questo discorso ...