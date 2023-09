Pallavolo | l' Italia batte l' Olanda dopo una battaglia lunga 5 set | ora la Francia in semifinale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'dellamaschile ha battuto per 3 set a 2 l', in una tesissima e avvincente partita di Quarti di Finale degli Europei. Ora gli Azzurri dovranno giocarsi lacontro la ...

L'dellamaschile ha battuto per 3 set a 2 l'Olanda, in una tesissima e avvincente partita di Quarti di Finale degli Europei. Ora gli Azzurri dovranno giocarsi la semifinale contro la ...Laha vinto di recente titoli iridati ed europei, ma deve ancora colmare il vuoto alla ...poi nel 1989 Francesco Damiani fu in grado di riportare dopo più di cinquant'anni il titolo in...L' Italvolley maschile è in semifinale agli Europei digrazie alla vittoria contro l'Olanda al quinto set 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12). Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la Francia .Nel tie - break l'deve rincorrere (2 - 4) ma riesce a recuperare e mette la freccia, piazzando l'allungo decisivo fino al 15 - 12. Ora, semifinale a Roma giovedì 14 settembre contro la Francia.

FINALE Italia-Olanda 3-2 (15-12 al tie-break), gli azzurri volano in semifinale a Roma contro la Francia La Gazzetta dello Sport

Italia-Olanda di volley maschile agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l'orario Sport Fanpage

Dal 16 al 24 settembre si disputeranno tre tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. L'Italia scenderà in campo a Lodz (Polonia) per cercare di st ...Orro ha subito un trauma cranico durante la finale per il terzo e quarto posto dell'Europeo e non si è ancora ripresa ...Ecco il programma della Final Four dell'EuroVolley maschile 2023, in programma da domani a sabato nel Palazzo dello Sport di Roma. La semifinale dell'Italia contro la Francia di Andrea Giani si gioche ...