Pallavolo | De Giorgi | ' è stata una battaglia | ragazzi sono stati guerrieri' **

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "E'una, lo avevamo detto, e si è confermata così visto che loro, in alcuni fondamentali come la battuta spingono, noi qualcosina abbiamo concesso di foga ma siamo. Ibravi perchérimasti sempre in campo lottando e cercando di trovare soluzioni e questo ci ha permesso di vincere al quinto set una partita bella, con un po' di sofferenza per chi l'ha guardata. Chi arriva ai quarti ha sostanza, e a pallavolo sa giocare". Lo ha detto il ct azzurro Fefè Dea Sky dopo il sofferto successo 3-2 sull'Olanda che ha regalato agli azzurri la semifinale degli Europei di pallavolo con la Francia. "Nel quarto set abbiamo iniziato a non costruire bene in ...

...di Fefè Dema ora si comincia a fare sul serio. Stasera alle ore 21, il sestetto azzurro scende in campo al Palaflorio di Bari per il match dei quarti di finale degli Europei di...Continua la marcia dell' Italvolley agli Europei di. Al PalaFlorio di Bari gli azzurri di Desfidano l' Olanda per un posto in semifinale. I Campioni del Mondo e d'Europa in carica sono reduci da sei vittorie consecutive con il comodo ...L'Olanda non finisce lì, è una squadra che sa giocare a, batte bene, c'è da fare una ... 'Solitamente - ha detto ancora De- durante le riunioni tecniche faccio riferimento a giocatori ...... molto probabile (se il sestetto di Destasera supererà a Bari l'Olanda nei quarti), nella ... Questo il titolo: "Preparazione atletica nella: cenni sull'allenamento del giovane". I due ...

Volley, Italia-Olanda 3-2 gli azzurri al tie-break vanno in semifinale RaiNews

Volley, De Giorgi: "Abbiamo tirato fuori l'anima guerriera. Giani ... OA Sport

L'Italia ha sconfitto l'Olanda per 3-2 al termine di una partita al cardiopalma e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo e d'Europa sono riusciti ...Il PalaFlorio trema prima, e poi esplode di gioia per la vittoria dell’Italia al tie break sull’Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) che vale l’accesso alle Semifinali di Roma in programma g ...De Giorgi, neanche a dirlo non cambia l’Italia ... con le due squadre giocano un’ ottima pallavolo. Un block di Jorna e l’Olanda è di nuovo li (4-3). Lo stesso Jorna sbaglia un attacco e ci riporta a ...