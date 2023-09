Queste le parole di Claudio, giovane centrocampista su cui ilha deciso di scommettere lo scorso anno. E lui stesso è convinto di trovarsi al posto giusto, in quello che è il club ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Uncamaleontico. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma su come sarà la ... infatti, Corini ha sceltoper ...... regista delin grado sia di gestire tempi e ritmi di gioco sia di fare da mediano davanti alla difesa in protezione della retroguardia. Ruolo che può essere ricoperto anche da, ...L'allenatore delha detto che non esistono titolari e riserve: in tre gare ha infatti ... quindi, a Reggio Emilia si è optato per un nuovo cambio: dentro Vasic,e Segre . Nell'ultima gara ...

Palermo, Gomes: “City Group, che orgoglio! Siamo partiti bene ma strada ancora lunga” Mediagol.it

Palermo, Gomes: “Stagione ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati” ItaSportPress

Il Palermo una cooperativa del gol - Sei rosa in rete aspettando Brunori. I nuovi arrivati in casa rosanero hanno già convinto, si ...Il centrocampista ha parlato della promozione col Palermo: "Abbiamo iniziato molto bene la stagione, ora dobbiamo rimanere tutti sullo stesso treno" ...Perno del centrocampo del Palermo della passata stagione, Gomes proverà a ritagliarsi ancora uno spazio importante nella formazione di Corini.