Palazzo Senatorio illuminato per il Marocco dopo il terremoto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ACEA con il Comune di Roma nella serata di ieri, 12 settembre, hadi rosso, colore della bandiera del, ilper esprimere solidarietà al popolo marocchinoil violentoche ha colpito il Paese nella notte tra l'8 e il 9 settembre ed ha causato almeno 2.901 le vittime e 5.530 feriti, un bilancio provvisorio mentre si continua a scavare per cercare eventuali superstitiil sisma devastante.

... che ieri sera il Comune di Roma in collaborazione con Acea ha illuminato di rosso - con brillante pentagramma verde al centro - la facciata principale di. Nei giorni scorsi i ...

Roma – Acea con il Comune di Roma nella serata di ieri ha illuminato di rosso, colore della bandiera del Marocco, il Palazzo Senatorio per esprimere solidarietà al popolo marocchino dopo il violento ...