Paganin | “Milan migliorato qualitativamente E ha margini di crescita”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Antonio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby tra Inter edel 16 settembre

Paganin: “Milan migliorato qualitativamente, ha più opzioni” Il Milanista

L’Inter è attesa sabato dal derby al vertice contro il Milan. Antonio Paganin, su TMW Radio, analizza così il momento delle due squadre in vista della partita QUALITA’ – Queste le parole di Paganin: « ..."La velocità con cui sono stati inseriti i nuovi mi sorprende, soprattutto in casa Milan dove si è cambiato molto. Tutti i nuovi arrivati stanno facendo bene e la nuova politica sta portando i suoi ...L’ex calciatore Antonio Paganin si è espresso così sul Milan di Pioli e sull’Inter di Inzaghi in vista del derby di campionato Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà“, Antonio ...