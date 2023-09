Pacchi mai ritirati per cifre irrisorie | la nuova truffa che sfrutta Amazon

La nuova truffa Amazon che con 2 euro svuota i conti QuiFinanza

“Due euro per pacchi Amazon non ritirati”: ma è una truffa che svuota il conto corrente Il Fatto Quotidiano

Nuova truffa Amazon circola in questi giorni: è quella dei pacchi non ritirati. Si chiama brushing, ecco come riconoscerla ...La comodità di poter inviare pacchi, buste o pallet da un luogo all’altro è ora più accessibile che mai grazie a servizi online come SpedireAdesso.com. Questa azienda, che è tra i leader nel settore ...In pratica si finge di svendere pacchi Amazon mai consegnati a una cifra irrisoria, ma la verità è che, inserendo i dati bancari per effettuare il pagamento, il conto viene svuotato. Cos’è il brushing ...