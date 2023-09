Pacchetto cardiologico – check up e controllo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Importante può essere sapere cos’è ilcioè lo screening richiesto dal medico di base per un paziente del quale vuole conoscere le condizioni cardiovascolari, per valutare se alcuni fattori hanno impattato negativamente sulla sua salute. Uno screening può essere molto importante, soprattutto se completo, perché consente di prevenire molte malattie quali per esempio miocardiopatia, scompenso cardiaco, ma anche ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica. Non dimentichiamo che ancora oggi le malattie legate al cuore sono la prima causa di morte con una percentuale addirittura del 50% nei paesi sviluppati e la metà nei paesi in via di sviluppo: ed ecco perché un-up è uno strumento di prevenzione perfetto, proprio per evitare l’insorgenza di malattie cardiovascolari o comunque sapere come intervenire. Lo ...