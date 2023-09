Otto cuccioli di cane trovati morti e seviziati in un sacco dei rifiuti | è caccia al killer a Cortona

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Orrore sudi. A Pergo, nel comune di, una donna ha ritrovatocagnolini appena nati chiusi in un sacchetto dentro un bidone della spazzatura. Ierano insanguinati e secondo quanto riporta La Nazione avrebbero subito sevizie di qualche tipo, tanto che tutti euna volta tratti in salvo dalla donna e portati al più vicino canile, e veterinario, non sono sopravvissuti. La donna ha sporto denuncia e i carabinieri stanno indagando e sperano in qualche testimonianza diretta di vicini che hanno visto gettare inel pattume. “Non si possono accettare modalità cruente e di torture nei confronti degli animali. Mi auguro che la cittadinanza collabori con i carabinieri per risalire all’autore di questo terribile ...

