Ostigard su Kvaratskhelia | “È un top player | si ripeterà | è bello averlo con noi a Napoli”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il difensore delelogia il compagno: “Vedrete farà grandi cose anche quest’anno”. Ultime notizie– Il difensore del, Leo, ha rilasciato dichiarazioni al termine di Norvegia-Georgia spendendo parole al miele per il compagno di squadra Khvichasu: “Un Top” “è un top, senza dubbio,” ha detto. “Lo scorso anno è stato tra i migliori in Serie A e ha ancora un lungo cammino davanti a sé. È un privilegiocon noi a.” Un Momento Divertente in Campoha anche rivelato un momento ...

IntervistasuDi seguito le dichiarazioni del difensore norvegese del Napoli Leo, in cui elogia Khvicha. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Si sono sfidati il norvegese Leoed il talento georgiano Khvicha: il risultato finale ha premiato gli scandinavi (2 - 1). Siache Kvara hanno giocato tutta la gara. ......- 3 - 3 con Nyland tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Strandberg e... Davantie Mikautadze. Le probabili formazioni di Norvegia - Georgia NORVEGIA (4 - 3 - ...sfidain Norvegia - Georgia. Inoltre alle 21:00 Anguissa atteso protagonista in Camerun - Burundi gara di qualificazione alla Coppa d'Africa. Infine Olivera spera in una maglia ...

Norvegia-Georgia 2-1: Ostigard batte Kvaratskhelia, entrambi in campo per 90' CalcioNapoli24

Ostigard: "Napoli Ci aspettano match importanti! Kvaratskhelia un top player, è incredibile e si ripeterà". Poi scherza ... CalcioNapoli24

“È stata una buona gara, la Georgia ha giocatori forti e ha creato occasioni in ripartenza nel primo tempo” Così Leo Ostigard in mixed zone dopo ... Non era facile. Kvaratskhelia Siamo buoni amici, ...Il difensore di proprietà del Napoli, Leo Ostigard, ha parlato anche degli azzurri al termine del match tra la Norvegia e la Georgia.Ci mette cinque minuti a lasciare il segno Eljif Elmas, protagonista del primo gol della Macedonia nella vittoria per 2-0 in casa di Malta. Il tiro a giro dell'azzurro mette in discesa il ...