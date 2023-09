Ostigard | l’intermediario | “Il Napoli non lo ha mai messo sul mercato Quest’anno avrà più spazio”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’agente di Leo, Luca Ariatti, si è soffermato sul lavoro del difensore nele sul suo futuro. In un’intervista esclusiva a Radio CRC durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Luca Ariatti, intermediario di Kim e, ha svelato importanti dettagli sul futuro del giovane difensore norvegese al. Ariatti ha evidenziato l’interesse costante della dirigenza partenopea pere ha sottolineato la sua crescente importanza nella squadra, in più la concreta possibilità di ottenere maggioredi gioco nella stagione in corso. Questo è quanto ha dichiarato Ariatti: “nelè considerato perché i nostri contatti con la dirigenza sono costanti e c’è la concreta possibilità che possa avere più ...