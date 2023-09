Ostigard | «Kvara si ripeterà in questa stagione»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il difensore del Napoli Leoha parlato a Mixed Zone del suo compagno di squadratskhelia, affrontato ieri in Norvegia-Georgia terminata 2-1: «Siamo buoni amici, ci siamo fermati a chiacchierare dopo la gara dell’occasione in cui mi sono opposto ad un suo tiro. Di questo non era molto felice. Torneremo a Napoli insieme in aereo. Lui è un top player, già lo scorso anno è stato tra i migliori in Serie A. Ha ancora molto tempo davanti a sé, quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile ma credo che sianche in». L'articolo ilNapolista.

Siachehanno giocato tutta la gara. Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori hanno ottenuto infine la prima vittoria sotto la gestione Luciano Spalletti : 2 - 1 all'Ucraina con il ...sfida Kvaratskhelia in Norvegia - Georgia. Inoltre alle 21:00 Anguissa atteso protagonista in Camerun - Burundi gara di qualificazione alla Coppa d'Africa. Infine Olivera spera in una maglia ...A Oslo la Norvegia dibatte 2 - 1 la Georgia di Kvaratslhelia, ancora in gol Haaland. A Solna la Svezia di Cajuste sconfitta in casa 1 - 3 dall'Austria (doppietta dell'interista Arnautovic. ...Come luie Juan Jesus, meno intascano solo Gollini (400mila euro a stagione) e Zanoli (... Questo il colorito Twet del Napoli sulla questione: Alcuni media continuano a raccontare, ...

Ostigard: “Kvara top player, si ripeterà! Un mio gesto non l’ha reso felice” CalcioNapoli1926.it

Ostigard: “Kvara e io siamo buoni amici, torneremo a Napoli insieme” MondoNapoli

“È stata una buona gara, la Georgia ha giocatori forti e ha creato occasioni in ripartenza nel primo tempo” Così Leo Ostigard in mixed zone dopo la sfida della sua Norvegia alla Georgia di Kvara: ...Ostigard e Kavaratskhelia impegnati con le rispettive Nazionali. I due azzurri di fronte nell'incontro di qualificazioni europee Norvegia-Georgia terminato col successo norvegese per 2-1. Sia Ostigard ...I due giocatori del Napoli si sono scontrati nella gara valida per le qualificazioni agli Europei. KO per la Svezia di Cajuste.