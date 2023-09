Ostia antica – Scooterista muore nello scontro con un’auto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Incidente stradale mortale questa mattina a. Mentre procedeva in direzione Roma sulla via Ostiense, unocinquantenne si è scontrato, con contatto laterale, conche procedeva in senso inverso. Loè avvenuto mentre l’automobile era impegnata a girare a sinistra. Nell’incidente è risultata coinvolta una seconda auto che ha avuto pochi danni. La polizia locale è intervenuta poco dopo le ore 8 di questa mattina. Il cinquantenne è deceduto poco dopo il loro arrivo e i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

Diretto ad Acilia in sella a una moto di grossa cilindrata, ha prima urtato lateralmente una Renault Megane che procedeva in direzione opposta, verso, scontrandosi poi frontalmente ...

... diretto ad Acilia in sella a una moto di grossa cilindrata, che ha prima urtato lateralmente una Renault Megane che procedeva in direzione opposta verso per poi scontrarsi frontalmente ...

Incidente mortale a Roma, l' ennesimo sulle strade della Capitale . La tragedia sulla via Ostiense, in zona. Fatale per uno scooterista lo scontro fra la moto che stava guidando e un'auto. Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a intervenire alle 8:15 di mercoledì 13 ...

Un centauro ha perso la vita questa mattina - 13 settembre 2023 - in via Ostiense, tutto quello che sappiamo in merito alla vicenda ...

Un uomo, sembrerebbe un italiano di circa 40 anni, è morto questa mattina in un incidente sulla via Ostiense, a Roma, all'altezza del civico 2183. Diretto ad Acilia in sella a una moto di grossa cilin ...

La vittima è un 50enne italiano diretto ad Acilia: ha prima urtato lateralmente una vettura e poi ha avuto un frontale con un'altra auto ...