Ospedale unico in Costiera Sorrentina | si decide sabato prossimo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin, a Sant’Agnello. L’amministrazione comunale della cittàrà in via definitiva16 settembre, giorno nel quale è stato convocato il Consiglio comunale, chiamato are in via definitiva sul progetto. Si dovrà valutare, nella seduta straordinaria convocata alle ore 9, ed eventualmente recepire le osservazioni in merito alla variante al Piano regolatore generale. Solo con un eventuale rigetto delle istanze presentate dalle associazioni ambientaliste si potrà procedere con la gara per affidare i lavori da 113 milioni di euro per demolire l’attuale sede del distretto sanitario di viale dei Pini e costruire al suo posto il nuovo presidio sanitario. I sindaci della penisola ...

Io, mia madre e mia sorella la cantavamo sempre a squarcia gola ed è l'brano che mi fa ... Comprai un libro dei Beatles in una libreria sotto l'San Lazzaro di Torino dove era ricoverata ...Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numerodi emergenza Nue112 , gli operatori di questa sala ...ha preso in carico l'uomo che è stato poi trasportato con l'ambulanza all'Santa Maria ...Si abolisce la sosta a pagamento nel tratto compreso tra via dell'e via San Pio X, lungo il lato sinistro del sensodi marcia. La sosta diventa gratuita fino a 3 ore per le autovetture,...La prima giornata è proseguita con il "tutto esaurito" dell'concerto a pagamento in programma,... Cronaca Far West a Ruvo, suv sperona auto della Metronotte e fugge: vigilante inCronaca ...

Ospedale unico, le Acli: "Nel progetto ambiguità e contraddizioni" varesenews.it

Pd Gallarate: «L'accordo di programma sull'ospedale unico sarà carta straccia» - MALPENSA24 malpensa24.it

C’è una Fiat Punto grigia sotto sequestro e c’è una versione della famiglia: Bilal Kurtesi, un anno e mezzo, è caduto dal cofano di quell’auto e ha sbattuto ...Punto di vista condiviso anche con gli altri sindaci della penisola sorrentina che proprio ieri hanno diffuso la lettera con la quale facevano appello al Consiglio comunale di Sant’Agnello perché ...Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri per un progetto politico alternativo all’attuale maggioranza. Chi ha rotto gli indugi è in primo luogo il Tavolo della Salute che da anni si batte in difes ...