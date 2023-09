Orsi | «Frattesi titolare? L’Inter perderebbe qualità»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fernando, allenatore, ha parlato a Radio Radio 104.5 in vista del derby di Milano tra Inter e Milan del 16 settembre Fernando, allenatore, ha parlato a Radio Radio 104.5 in vista del derby di Milano tra Inter e Milan del 16 settembre. PAROLE – «dopo Italia-Ucraina? Non so se cambia, conta poco.è cresciuto, dà garanzie a Inzaghi, ma alla fine penso che non cambierà per il derby. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan saranno i titolari. Penso di no. Poi se vuole un centrocampo più muscolare, lo puoi inserire per Mkhitaryan, ma toglieresti ladell’armeno».