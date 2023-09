Orrore in centro | il branco stupra in pieno giorno

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Choc in piazza Garibaldi, dove una donna colombiana di 41 anni ha denunciato di essere stata aggredita, rapinata e violentata innella zona della stazione dei bus. L’episodio, accaduto nel fine settimana, ha suscitatoe incredulità in una delle piazze più frequentate della città. La donna, che si trovava a Napoli per motivi di lavoro, ha raccontato agli inquirenti di essere stata colpita alla testa e poi trascinata in un furgoncino senza vetri dove avrebbero avuto luogo le violenze. Successivamente, gli aggressori l’avrebbero derubata e abbandonata in stato confusionale sul ciglio della strada. Alcuni passanti hanno notato la donna e hanno immediatamente allertato la polizia e i soccorsi. Dopo un primo intervento sul posto, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove ha fornito ...

Ricorda le loro voci, dice con certezza che ha sentito che parlavano arabo. Erano in quattro o forse di più. E hanno agito all'interno di un furgone, tipo camper, o nei pressi di ...Terribile aggressione nel centro di Napoli: la vittima racconta l'orrore subito. La donna, 41enne, ha denunciato l'accaduto in ospedale ...