Orobie Cup Junior | a Casnigo si assegnano i titoli provinciali

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Casmogp. Un appuntamento atteso a livello agonistico, ma anche e soprattutto una grande festa di sport. E’ in programma domenica 17 settembre ala prova del circuitoCup2023, valida quale prova unica per l’assegnazione deidi Campione Provinciale delle categorie giovanili, organizzata dalla Ciclisti Valgandino. “Per la nostra formazione – spiega il presidente Sergio Mapelli – questa gara è per tradizione uno dei momenti più entusiasmanti dell’attività annuale. I ragazzi corrono sul tracciato di casa, dove sono cresciuti e dove si allenano regolarmente. Ci saranno in palio i, ma sarà innanzitutto, come giusto che sia, una grande festa di sport”. Alla manifestazione sono ammesse le categorie G1, G2, G3, G4, G5 e G6 maschile e femminile, ma ...