One Piece | perché si chiama così

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il manga One, letteralmente “un pezzo”, sifa riferimento al tesoro che i protagonisti stanno cercando nel corso della loro avventura. Si tratta del tesoro più prezioso e ambito da ogni pirata, nascosto all’interno del mondo in cui è ambientata l’opera di Eiichiro Oda e appartenuto al pirata Gold Roger. Dopo 106 volumi del manga e circa mille episodi della serie animata, ancora non si sa in cosa consista il contenuto del tesoro Onené dove è ubicato. Nel corso degli anni, però, l’autore della storia ha lasciato trapelare qualche indizio, ammettendo che si tratta di qualcosa che esiste davvero ed è tangibile. Nella traduzione dal giapponese, però, si perde un significato che l’autore ha nascosto all’interno della saga. Solitamente Oneè scritto in ...

Alla fine la risposta è arrivata direttamente da Netflix. Lo showrunner di Steven Maeda, ha espresso il proprio pensiero sulla teoria di un fan che riguarda la subdola e potenziale apparizione di un personaggio specifico dell'anime nello show live action. C'è un dettaglio nell'abbigliamento di Luffy nella serie che non è passato inosservato. Lo show Netflix ha conquistato i fan per la fedeltà della proposta rispetto al manga e all'anime ideato da Eiichir Oda. La storia raccontata nei primi 8... Mackenyu di è figlio d'arte. L'attore giapponese ha ottenuto nelle ultime settimane una popolarità senza precedenti grazie al ruolo di Roronoa Zoro nel live action targato Netflix. Lo spadaccino con...

Sono in molti ad aver pensato a un possibile easter egg riguardante Crocodile, uno dei villain più popolari dell'anime, all'interno della serie live action di ONE PIECE.Il cast del live action di One Piece, giocando con l'italiano si è ritrovato a cantare la sigla di Mare Fuori. Ecco com'è successo.Ecco il grande scontro tra pirati e marine. Due grandi scontri negli spoiler di ONE PIECE 1092 con tanto di immagini!