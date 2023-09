Omicidio Ceccarelli | la Cassazione conferma l' ergastolo all' ex compagno della donna

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lahato l'nei confronti di Renato Scapusi, l'uomo che il 19 febbraio 2021 aveva ucciso l'ex compagna Claradavanti al suo negozio di via Colombo a Genova. La Suprema corte hato l'aggravantecrudeltà per la contestazione divolontario.

Scapusi, 60 anni, ex artigiano del legno, aveva raggiunto nel negozio di via Colombo Clara Ceccarelli, uccidendola a coltellate. L'uomo, a causa della sua ludopatia, aveva iniziato a pretendere sempre ...Il verdetto della Suprema corte sulla tragedia della donna assassinata il 19 febbraio 2021 nel suo negozio in centro ...Scapusi si era accanito sulla povera Clara Ceccarelli a cui aveva inferto cento coltellate, che per i giudici sono la prova della crudeltà dell'uomo ...