In Asia percepiamo le ombre in modo molto intimo, come qualcosa che rivela la bellezza. Le ombre invece hanno a che fare con il mio vissuto di ragazza cresciuta in una famiglia buddista ...

Ombre e reincarnazioni, l'arte molteplice di Thao Nguyen Phan Tiscali

La "reincarnazione delle ombre" di Thao Nguyen Phan TGR Lombardia

Milano, 13 set. (askanews) - Una mostra con opere di grandi dimensioni, ma che mantiene una forte componente di intimità e di delicatezza, una sensazione di cose lievi e sottili. Pirelli HangarBicocca ...