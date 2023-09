Oceano rosso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel futuro primitivo immaginato da Han Song, l’umanità è regredita a tal punto da tornare a vivere nei mari. Dimentichi del loro passato, gli esseri umani posseggono solo qualche vago ricordo di ciò che erano; adesso, invece, dimorano in una realtà che non conosce più le terre emerse, il loro orizzonte è l’acqua di un unico, enorme mare che cambia colore a seconda delle zone. Dove nasce Stellamarina, il protagonista del romanzo, ad esempio l’acqua è rossa e densa come il sangue. Stellamarina non sa nulla del mondo in cui è capitato e con un semplice ma efficace meccanismo narrativo la sua conoscenza della realtà va di pari passo con quella del lettore. Scopriremo così che l’umanità sta ancora perfezionando la sua evoluzione biologica per riadattarsi a vivere in acqua, in un processo che pare in corso; alcuni mettono le branchie con facilità, altri, non avendole, muoiono appena nati; ...