Nuovo gioiello dall’Ucraina | Giuntoli vuole soffiarlo al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Prime ‘battaglie’ di mercato tra gli azzurri e il loro ex direttore sportivo, che vorrebbe soffiare un talento dell’est ai partenopei. Il calciomercato è terminato, ma non va mai in vacanza, infatti si parla già di possibili colpi futuri da poter mettere a segno nelle prossime finestre di mercato. Al centro ci sono le due rivali, ile la Juventus, che con ilds, ex partenopeo, vorrebbero soffiare un talento provenienteagli azzurri, entrambe sono le più attive sul giocatore. Georgiy Sudakov,talento dell’est Europa seguito dae Juventus Il centrocampista ucraino Georgiy Sudakov, sul taccuino di Juve,e Brighton. Come riportato da calciomercato.com, è un talento in rampa di lancio, che ...