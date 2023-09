(Di mercoledì 13 settembre 2023) Marcia indietro di Ignazio La. Anzi no. Mezza marcia indietro. Di fronte ad articoli di stampa che avevano denunciato il suoin due, ovvero essere la seconda carica dello Stato, e dover svolgere dunque un ruolo istituzionale e di garanzia, e nello stesso tempo ricoprire un ruolo di dirigente nel suo partito, il presidente del Senato ha deciso di non presiedere l’assemblea di Fratelli d’Italia. “Ritengo opportuno mantenere la carica di presidente dell’assemblea nazionale ma lasciare ai miei vicepresidenti il compito di presiedere. Permettetemi però di dire che sul mio ruolo c’è un’attenzione esagerata su cose che, in realtà, appartengono alla normalità”, dichiara ai cronisti, denunciando nei suoi confronti un atteggiamento diverso di quello riservato ai suoi predecessori. Il presidente di Senato La ...

Nuova bufera su La Russa col piede in due staffe

