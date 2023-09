Notte di sbarchi a Lampedusa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Palermo, 13 set. (Adnkronos) - Non si ferma la nuova ondata sidi migranti a. Lascorsa sono stati circa 1.000 i migranti, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell'isola. In 23. Soltanto ieri sono stati oltre 100 gliavvenuti, per un totale di oltre 5.000 persone. Sul molo sono ancora in centinaia in attesa di essere trasferiti all'hotspot. E sembra che siano in arrivo altri barchini con altre decine di migranti a bordo.

La maggior parte delle barchette arrivate tra la notte scorsa e oggi provengono con quasi certezza dalle navi madre che li lasciano in acque territoriali.

La Germania ha sospeso la procedura di selezione dei migranti in arrivo dall'Italia, ovvero il "meccanismo di solidarietà" volontario. Lo scrive Die Welt spiegando che la decisione è stata presa dalla ...