Non vorrei subito rovinare la trasmissione Donzelli | smentita a tempo record | Parenzo di sasso

(Di mercoledì 13 settembre 2023) "Nonlaappena arrivato però...". Giovanniesordisce così ospite de L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata di mercoledì 13 settembre Davidcita il retroscena per cui il governo starebbe lavorando a una sanatoria su contanti e valori nelle cassette di sicurezza". Un indiscreto non esatto, tiene a precisare l'esponente di Fratelli d'Italia: "L'articolo cita Maurizio Leo, ma Leo ha appena smentito di essere al lavoro su questa ipotesi. Se poi ci stanno lavorando altri questo non lo so. Leo ha detto che stiamo lavorando su un altro settore, che è quello della pace fiscale già sul dichiarato, non sull'evasore, non su chi ha nascosto soldi". "Non sarebbe neanche una novità - lo incalza il conduttore -. Se uno va a vedere il vostro ...

...delle sue condizioni di salute) una lunga intervista a Monaco - Matin in cui annunciasolo di ... "Cammino regolarmente, mariprendere gli allenamenti di nuoto, per recuperare un po' più di ...La Daniele si preoccupa per lei: "seguirti in questa cosa" . Ha conosciuto Francesca in occasione dell'uscita del suo libro, "era il cuore - Ho detto basta alla violenza" , in cui parlava ...Anche quiche si trasformasse in legge un altro principio fondamentale: No, significa no.può esserci vera uguaglianza senza libertà dalla violenza". "Ambiziosi sul Green Deal" : "Sul ...Laquadruplicare perché ora è ridotta a un miliardo - spiega Travaglio - Sono favorevole a ... Ma Cacciari, fino a quel momento stranamente silenzioso,ci sta. ' Cosa c'entrano le banche - ...

Giovanni Donzelli a David Parenzo: "Non vorrei subito rovinare la trasmissione appena arrivato però..." La7

Cannavaro: «Ho lasciato l’Al Nassr perché non mi pagava. Viaggio solo in business. Mia moglie Daniela... Corriere della Sera

La Procura ha chiesto l'incidente probatorio. Intanto, spunta fuori che la ragazza sarebbe stata schiaffeggiata dall'ex fidanzato dopo che ha denunciato di essere stata violentata ...(Agenzia Vista) "La perdita della natura distrugge non solo le basi della nostra vita ... rimane un compito essenziale. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere il mio apprezzamento ai nostri ...Fabio Cannavaro compie oggi 50 anni e stasera festeggerà in un locale nel centro di Napoli. Nel futuro si vede come allenatore. «Ho fatto gavetta e carriera all’estero, sono ...