Non uccidere | la trama del film del 2020

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladi Non, thriller spagnolo diretto nelda David Victori, segue il personaggio di Dani durante una lunga notte destinata a cambiargli la vita per sempre. Interpretato da Mario Casas, il personaggio rappresenta pienamente l’immaginario del bravo ragazzo coinvolto in accadimenti più grandi di lui che, ovviamente, sfuggono al suo controllo. Al centro delladi Non, il giovane Dani, che dopo essersi dedicato per molto tempo alle cure del padre malato, sente che è arrivato il momento di prendere del tempo per se stesso e la propria vita. Una decisione che arriva dopo la scomparsa del genitore e sotto la spinta vitale della sorella Laura. Anzi, proprio su suo consiglio sta pensando di organizzare un lungo viaggio. Il ragazzo, infatti, ha acquistato un biglietto ad un ...