Non c’è nulla di neutro nelle scoperte scientifiche | il Covid lo ha dimostrato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Uno degli insegnamenti che potremmo trarre dalla gestione incerta e dannosa della pandemia/sindemia-19 è quello che inerisce i rapporti tra scienziati, potere e mass media. Non basta ricordare che la scienza è una grande avventura basata sulla ricerca, e che la sua autorità non riguarda affatto una generica e superstiziosa credenza nel motto “Lo dice la Scienza!”. Il tragitto delle scienze è affidabile se i dati prodotti al crocevia tra intuizione, rigore procedurale e riproducibilità degli esperimenti, possono essere discussi, capitalizzati e confrontati con una realtà complessa che non si riduce alla razionalità calcolante e strumentale. I dati, insomma, vanno letti, compresi e messi in tensione con la sfera politica-culturale, là dove i decisori sono chiamati a prendersi la loro responsabilità adottando provvedimenti ...