Nomina Gratteri | Cangiano FdI | garantirà competenza e fermezza

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma. «Saluto con vero piacere ladi Nicolaa capo della Procura di Napoli e della Dda. Una scelta che va nella giusta direzione per poter continuare l’azione incisiva che questo Governo sta portando avanti per contrastare i fenomeni di recrudescenza camorristica. La storia diparla da sola: grazie alla suae alla sua, a Catanzaro ha contribuito ad infliggere colpi mortali alla criminalità organizzata. È ciò che serve anche qui a Napoli. Questa città che sta tornando a nuova vita, aveva proprio bisogno della cifra umana e professionale di un uomo come. Sono sicuro che lavorerà bene e che contribuirà in modo incisivo a rendere Napoli sicura e vivibile» – lo dichiara il deputato Gimmi, vicepresidente della ...

Così l'ex sindaco ed ex magistrato Luigi de Magistris sulladialla guida della procura partenopea. 'Dopo tanti anni, anche grazie al lavoro del Procuratore, persone e fatti ...Grandissimo lavoratore, uomo onestissimo, implacabile con la criminalità organizzata, sono sicuro che Nicolasaprà contrastare la camorra e la criminalità organizzata con fermezza'. Lo ......l'articolo Nicolanominato procuratore a Napoli dal Csm Nicolaè stato nominato a larga maggioranza procuratore di Napoli dal Consiglio superiore della magistratura. Questa......da parte di, da parte di chi ha sostenuto gli altri candidati, e al modo in cui intende operare alla procura di Napoli espresso in occasione della sua audizione al Csm. La suaera ...

Le rezioni del mondo della politica e delle istituzioni: da Occhiuto («argine alle 'ndrine») al M5s («grati per quanto fatto alla Calabria»). Mancuso: «Più fiducia dei cittadini nella Giustizia» ...Nicola Gratteri lascia la Calabria e passa alla guida della procura di Napoli, l'ufficio inquirente più grande d'Italia. Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) stamattina ha approvato la ...