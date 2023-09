Nodo di Pontesecco | pronte le due corsie in entrata a Bergamo Brembilla | “Situazione decisamente migliorata”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 settembre 2023)di. Altri segnali incoraggianti dal cantiere deldi. Nel secondo giorno dall’in funzione della seconda rotatoria del sistema pensato da Comune di, Comune di Ponteranica e Provincia di, in traffico in ingresso in città si presenta più fluido, con tempi di percorrenza che si sono significativamente ridotti rispetto alle attese e ai rallentamenti riscontrati ieri. Lavori nella notte per realizzare duein ingresso in città. Dopo la pioggia delle 2 della notte scorsa, gli operai hanno lavorato – presenti sul posto il Sindaco di Ponteranica Alberto Nevola e la comandante della polizia ...